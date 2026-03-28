Νέο Ηράκλειο: Έλεγχος ρουτίνας αποκάλυψε νεαρούς dealer – Πως προσπάθησαν να ξεφορτωθούν κοκαϊνη

Ένας έλεγχος ρουτίνας που επιχείρησαν στελέχη της Άμεσης Δράσης στο Νέο Ηράκλειο, σε αυτοκίνητο, στάθηκε οδήγησε στην σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων ηλικίας από 19 έως 21 ετών για κατοχή ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν ένα Renault Capture, στη οδό Νυμφών. Ένας από τους επιβαίνοντες στην θεά των αστυνομικών, πέταξε στο έδαφος 7,7 γραμμάρια κάνναβης και 445 ευρώ και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση. Στην κατοχή των υπολοίπων βρέθηκαν δυο κινητά τηλέφωνα και 90 ευρώ.

Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέα πραγματοποίησαν έρευνα στα σπίτια των ατόμων, με ένα από τα μέλη της παρέας των νεαρών dealer να προσπαθεί να ξεφορτωθεί από το μπαλκόνι, 95 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ κλείδωσε και την πόρτα του υπνοδωματίου του για να… αποφύγει την σύλληψη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης, 190 ευρώ σε μετρητά και έναν τρίφτη με υπολείμματα κάνναβης.