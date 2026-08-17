Νέο επεισόδιο στα Βορίζια ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες

Συνεχίζεται η ένταση στα Βορίζια ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη, καθώς σημειώθηκε ένα νέο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

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Μετά τη μήνυση, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας. Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.