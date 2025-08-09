Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Στέφανος Δημητράς – Στην ΜΕΘ νοσηλεύεται η σύζυγος του

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο καθώς ένας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ βρήκε τραγικό θάνατο μετά από τροχαίο στην Εγνατία οδό την Παρασκευή (8/8).

Ο 55χρονος Γιάννης Δημητράς, οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Εθνική οδό, έχοντας δίπλα του την 38χρονη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το αυτοκίνητο του 55χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού, λίγο πριν τα διόδια στη Τύρια. Και οι δύο επιβάτες του οχήματος εγκλωβίστηκαν μέσα μετά την σφοδρή σύγκρουση.

Για τον απεγκλωβισμό και των δύο απαιτήθηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κινητοποίησε τέσσερα οχήματα.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, μέσω social media, απηύθυνε δημόσια έκκληση για προσφορά αίματος προς ενίσχυση της 38χρονης Μαργαρίτας Σαμοΐλη, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή της μετά το τροχαίο.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δημητράς

Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Από το 1989 έως το 1992, σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου “Ευγενία Χατζίκου”, στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας.

Από το 1997 και μετά, εργάστηκε αποκλειστικά ως Φωτογράφος, Διευθυντής Τοποθεσιών και Διευθυντής Παραγωγής. Το 2000, επέστρεψε μόνιμα στην πατρίδα του, την Κέρκυρα. Τα έργα του ως φωτογράφος έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά, καταλόγους μουσείων, λευκώματα-βιβλία και άλλες έντυπες εκδόσεις.

Εργάστηκε ως ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από το 2002 έως το 2010 και είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φωτορεπόρτερ (ΕΦΕ) από το 2005.

Από το 2001 και μετά, έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις διαφόρων καλλιτεχνών, ενώ έχει παρουσιάσει και το φωτογραφικό του έργο σε 4 ατομικές εκθέσεις, στην Κέρκυρα (2005&2011), στη Θεσσαλονίκη (2006) και στην Αθήνα (2010).