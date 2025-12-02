Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία στη Λούτσα: Χρήστης ναρκωτικών και υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο (Βίντεο)

Οι κάτοικοι της Λούτσας παραμένουν συγκλονισμένοι από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 24χρονο γόνο της οικογένειας με την σοκολατοποιία «Leonidas», όταν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11), ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα διότι ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στο όχημα του.

Ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στο κέντρο της Λούτσας αποδείχθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Το αρχικό αλκοτέστ που είχε κάνει ο οδηγός βγήκε αρνητικό, ωστόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Συγκεκριμένα στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, αν και το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Σύμφωνα με το Live News, στο παρελθόν ο 29χρονος είχε δηλώσει ότι είναι χρήστης κοκαΐνης. Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε αυτό το στοιχείο, διότι φαίνεται ότι το βράδυ του δυστυχήματος στη Λούτσα ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να “θερίσει” τους τέσσερις ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά του.

Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να διαπιστωθεί εάν τελικά ο 29χρονος είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών συνδυαστικά με κατανάλωση αλκοόλ.

Σημειώνεται ότι ο 29χρονος στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κλοπές, κατοχή ναρκωτικών και την εμπλοκή του στο τροχαίο στην Βραυρώνα, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί, με τις μαρτυρίες, τα νέα στοιχεία και τις εικόνες της τραγωδίας να κρατούν σταθερά στο επίκεντρο το δυστύχημα στη Λούτσα.

Στιγμές λίγο πριν τη φονική σύγκρουση στη Λούτσα

Στο φως της δημοσιότητας έφερε η εκπομπή Live News ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να βγαίνει προσεκτικά από στενό λίγο πριν τη φονική σύγκρουση. Ωστόσο, ο 29χρονος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει, προσπερνά από τα αριστερά το γκρι όχημα και χάνει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.