Νέα τροπή στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Φόβοι ότι μπορεί να ταξίδεψε στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα

Με την αγωνία για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας που έφυγε στις 8/1 από το σπίτι της στην Πάτρα να κορυφώνεται, ώρα με την ώρα προστίθενται όλο και περισσότερα δεδομένα, με τις έρευνες πλέον να “ανοίγουν” και να εξετάζεται το ενδεχόμενο διαφυγής στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές που όλες αυτές τις ημέρες είχαν επικεντρώσει τις έρευνες στην Αττική και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου, ερευνούν και το σενάριο η 16χρονη να έχει εγκαταλείψει ήδη τη χώρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, οι έρευνες έχουν επεκταθεί στις πτήσεις και στα δρομολόγια λεωφορείων με προορισμό τη Γερμανία.

Μάλιστα, αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι σε περίπτωση που η έξοδος από την Ελλάδα έγινε αεροπορικώς, αυτή θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί με χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Στο σενάριο διαφυγής στο εξωτερικό συντείνει και το γεγονός ότι η μαθήτρια αναζητούσε εναγωνίως όλες αυτές τις ημέρες χρήματα, πουλώντας ακόμα και κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήρια, και η Αθήνα ήταν απλά ένας ενδιάμεσος σταθμός.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο βίντεο από κάμερα ασφαλείας είναι από το Σάββατο 10/1, δύο ημέρες δηλαδή αφότου ήρθε στην Αθήνα από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Οι αστυνομικές αρχές, που δέχονται καταιγισμό πληροφοριών και μαρτυριών από πολίτες που ισχυρίζονται ότι είδαν τη Λόρα, συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη υπήρξε μαρτυρία ενός ιδιοκτήτη καφετέριας στη Βάρη που ισχυρίζεται ότι είδε τη 16χρονη, τραβώντας μάλιστα φωτογραφίες, τις οποίες παρέδωσε στην ΕΛΑΣ. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν φαίνεται να πρόκειται για το ανήλικο κορίτσι που αναζητείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης, με τις Αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και όλα τα στοιχεία που φτάνουν στα χέρια τους.