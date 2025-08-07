Νέα Στύρα: Ο νηογνώμονας αποκλείει βλάβη στα πηδάλια του φέρι μποτ – Αντιφάσκουν οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση του φέρι μποτ που προσέκρουσε σε ξέρα ανοιχτά στα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο καπετάνιος υποστήριξε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα διότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ωστόσο ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν εντοπίζεται βλάβη στα πηδάλια του πλοίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πλοίαρχος κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας και αύριο, Παρασκευή (08/08) θα οδηγηθεί εκ νέου στον ανακριτή.

Θα ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ

Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ, διότι εγκρίθηκε το σχέδιο που κατατέθηκε από την εταιρεία. Μάλιστα, πάνω στο φέρι μποτ έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου αλλά και με δύτες,

Σε ετοιμότητα βρίσκονται αυτή την στιγμή δύο ρυμουλκά στο σημείο. Στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός ο οποίος έχει επιθεωρήσει τη ζημιά για να ετοιμάσει το σχέδιο για τις εργασίες.

Σημειώνεται ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη εάν θα πρέπει να αποφορτιστεί το πλοίο από το βάρος ή αν θα πρέπει απλώς να μετακινηθούν κάποια από τα 30 περίπου οχήματα που βρίσκονται μέσα.

Βασική προτεραιότητα να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες

Βασική προτεραιότητα των αρχών είναι να επιστρέψουν τα οχήματα στους ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη για το εξωτερικό και δεν τα έχουν καταφέρει.

Σημειώνεται ότι το ένα από τα δύο ρυμουλκά έχει πάρει κάθετη θέση προς το πλοίο, έχει κολλήσει την πλώρη πάνω στο πλοίο, ώστε να το στηρίξει και να μην πάρει μεγαλύτερη κλίση λόγω των ανέμων, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στην περιοχή.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν φαίνεται να απασχολούν τόσο τις Αρχές που θα βρίσκονται εκεί και θα επιβλέπουν τη διαδικασία, καθώς υπάρχουν στεριές γύρω από το σημείο που έχει προσαράξει το πλοίο και έτσι δεν θα δημιουργηθεί κυματισμός, που θα δυσκολέψει την ανέλκυση.