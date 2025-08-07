Νέα Στύρα: Σε λίγες ώρες η απομάκρυνση του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα

Νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσει, εκτός απροόπτου, η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Εύβοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, νωρίτερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία κατάθεσε το μεσημέρι στο υπουργείο Ναυτιλίας το σχέδιο απομάκρυνσης και εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει το απόγευμα η προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα».

Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης. Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων. Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν.

Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρυ μποτ

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του πλοίου υπάρχουν μέλη συγκεκριμένου συνεργείου το οποίο αναμένεται να αναλάβει την διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ», αφού φυσικά ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από την προσάραξη.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού. Όσον αφορά το ρήγμα, ειδικός δύτης κατέγραψε «κατά τόπους σκισίματα», δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μεγάλο συνεχές ρήγμα και η συνολική έκταση των «σκισιμάτων» είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε, το πλοίο είναι τύπου «double hull», δηλαδή διαθέτει διπλό κύτος, εσωτερικό και εξωτερικό, όχι όμως σε όλο του το μήκος. Για αυτό τον λόγο δεν έχει βυθιστεί από την εισροή υδάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το πλοίο.

Στο πλοίο παραμένουν τα μέλη του πληρώματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες. Υπενθυμίζεται πως το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Στύρα και μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ιδιωτικά σκάφη σε ασφαλή σημεία ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Χαλκίδος.

Σύμφωνα ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι.

Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Η εταιρεία υποστήριξε πως έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης. Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και οι Αρχές ελπίζουν να γίνει σήμερα η απομάκρυνση του πλοίου ώστε να προλάβουν την ενίσχυση των ανέμων που αναμένεται τις επόμενες ώρες.