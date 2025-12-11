Νέα στοιχεία για τον βασικό εκτελεστή της Greek Mafia – Τα όπλα που βρέθηκαν στο σπίτι του “Δήμου” στην Αλβανία (Φωτογραφία)

Νέα στοιχεία και ντοκουμέντα αποκαλύπτει το DEBATER για το βαρύ “πιστόλι” της Greek Mafia, τον “Δήμο”, που φέρεται να ήταν αυτός που είχε αναλάβει την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα σε μια απουχημένη απόπειρα δολοφονίας.

Στις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του στο χωριό Κάτω Λάμποβο, έξω από το Αργυροκάστρο, στην Αλβανία, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός και φυσίγγια.

Δείτε τη φωτογραφία του DEBATER:

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και το λευκό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να ταξιδέψουν έως την Αράχωβα και να σκοτώσουν τον Γιάννη Λάλα.

O άνδρας, γνωστός ως “Δήμος”, συνελήφθη μετά από εντατική έρευνα και φέρεται ως ο βασικός εκτελεστής της Greek Mafia.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει να δολοφονήσει τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια τον Γιάννη Λάλα. Ωστόσο, ο 42χρονος γλίτωσε γιατί επέβαινε σε θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι τελικά ο Γιάννης Λάλας εκτελέστηκε από άλλη ομάδα πληρωμένων δολοφόνων αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Ο εν λόγω άνδρας το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε σπίτι στην Καλλιθέα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον 4 καλάσνικοφ τα οποία μάλιστα ήταν και οπλισμένα.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο “Δήμος” ήταν ύποπτος για τέσσερις δολοφονίες μεταξύ των οποίων και ενός πρώην φίλου του.