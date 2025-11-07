Νέα Σμύρνη: Τρόμος για 59χρονη πεζή – 20χρονος σε μηχανή επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα και την έσυρε στο οδόστρωμα

Τον τρόμο βίωσε μια 59χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη όταν ένας 20χρονος κινούμενος με δίκυκλο επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 5/11 και σε βάρος του δράστη που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης για απόπειρα ληστείας και κλοπή μοτοσυκλέτας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 5-11-2025 ο 20χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με έτερο άτομο, επιχείρησε να αρπάξει την τσάντα 59χρονης πεζής η οποία έπεσε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι, στο πόδι και στα χέρια της.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Σμύρνης τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει το εν λόγω δίκυκλο από την περιοχή του Νέου Κόσμου λίγο πριν από την διάπραξη της ληστείας, το οποίο στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.