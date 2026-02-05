Νέα Πέραμος: “Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου” – Κατέθεσε στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο την περασμένη Κυριακή (1/2).

Βγαίνοντας από την ΓΑΔΑ ο πατέρας με συνοδεία δικηγόρου υπογράμμισε ότι το μόνο που θέλει είναι να “βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο 27χρονος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο έχοντας δεχτεί 10 πισώπλατους πυροβολισμούς. Είχε προηγηθεί απαγωγή έξω από το σπίτι του στις 26 Ιανουαρίου μπροστά στα μάτια της συντρόφου του.

Ο 50χρονος πατέρας κλήθηκε να απαντήσει σε όσα έχει υποστηρίξει δημόσια κατά την διάρκεια συνεντεύξεων του, στις οποίες έχει αναφέρει ότι τόσο η πρώην σύζυγος του και μητέρα του γιου του όσο και η σύντροφος του 27χρονου με καταγωγή από την Αλβανία, γνωρίζουν ποιοι κρύβονται πίσω από την αρπαγή και την εκτέλεση του.

Επίσης, είχε κάνει λόγο για τον κύκλο επαφών που είχε ο γιος του, αφού -επίσης δημόσια- έχει γνωστοποιήσει πως του έλεγε να κόψει τις κακές παρέες και πως θα «έτρωγε» το κεφάλι του.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Έτσι έλεγε ο γιος μου… Του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ‘’Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας το κεφάλι σου», είπε σε συνέντευξη στο MEGA.

Μάλιστα, ο πατέρας και πάλι δημόσια είχε πει ότι υποπτευόταν τον γιο του για την πυρπόληση δύο οχημάτων του περίπου 2,5 μήνες πριν, επισημαίνοντας στην συνέχεια πως ίσως να ήταν και μήνυμα προς τον 27χρονο.

Ο ίδιος τον Μάρτιο του 2023, είχε υποβάλει μήνυση στον γιο του για σωματική βλάβη και απειλή και ο 27χρονος τότε είχε αναζητηθεί από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Την ίδια στιγμή κομβική θεωρείται και η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα Πέραμος: Έπεσε σε αντιφάσεις η σύντροφος

Η συγκεκριμένη γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις, αφού υποστήριξε ότι, λίγο πριν την απαγωγή, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως εκείνος να ανέβει ποτέ στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, όμως, αμφισβητούν αν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να συμβούν όλα αυτά, με βάση το βίντεο της αρπαγής.

Ακόμα, ερωτήματα προκαλεί και το χρονικό κενό των περίπου επτά ωρών μέχρι να απευθυνθεί η γυναίκα στην αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύνδεση με τη δολοφονία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι άνδρες της Ανθρωποκτονιών έχουν επαναφέρει στο μικροσκόπιο τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024. Ο 27χρονος είχε ιδρύσει αργότερα εργολαβική εταιρεία στην ίδια περιοχή, όπου δραστηριοποιούνταν και ο δολοφονημένος επιχειρηματίας.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου του θύματος και στενών συγγενών του, ενώ εικόνες, μαρτυρίες και τα επίσημα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης αναλύονται με προσοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, σύμφωνα με το Star, η σύντροφος του Μανώλη είχε στο παρελθόν σχέση με στενό φίλο του θύματος, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι γνώριζε καλά τον κύκλο επαφών του 27χρονου.

Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι τι κρύβεται πίσω από την αρπαγή και τη δολοφονία του Μανώλη. Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών διαμορφώνεται πλέον μια εικόνα, η οποία ωστόσο χρειάζεται αποδείξεις για να επιβεβαιωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο 27χρονος είχε επαφές με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων και αν, με κάποιο τρόπο, ενεπλάκη σε διαμάχη μεταξύ Αλβανών και ομογενών από τη Ρωσία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι διαφορές μπορεί να αφορούσαν χρήματα και συγκεκριμένα το αν ο νεαρός «έριξε» οικονομικά κάποιον.

Η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού που είχε αναλάβει στον Ασπρόπυργο, θεωρείται συνέχεια αυτής που ανήκε στον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα, μετά από φωτιά στο αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί απανθρακωμένος.

Φίλος του 27χρονου, από την Αλβανία, είχε διαφορές με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη δολοφονία του είχε πάει στην εταιρεία και είχε ξεσπάσει μεγάλος καβγάς.

Ο άνδρας αυτός θεωρήθηκε ότι είχε σχέση με τη δολοφονία, χωρίς ωστόσο να αποδειχθεί. Τελικά, σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγους μήνες αργότερα, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο 27χρονος.

Ταυτόχρονα, οι Αρχές εντοπίζουν ομοιότητες με ακόμη μια δολοφονία, αυτήν ενός Αλβανού τον Νοέμβριο του 2025 στα Σκούρτα Βοιωτίας, η οποία επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.