Νέα κακοκαιρία από το βράδυ με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας, από το βράδυ της Τετάρτης, ξεκινώντας από τα δυτικά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Διάρκεια 48 ώρες (Πέμπτη – Παρασκευή).

Κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους.

Ισχυρές βροχές – καταιγίδες.

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στις θαλασσές μας.

Χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα βόρεια – Μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Στους χάρτες που επισυνάπτονται εντοπίζουμε με τους κόκκινους κύκλους την πορεία της κακοκαιρίας όπως επίσης και τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.

Επίσης στους χάρτες με τίτλο “Πιθανότητα Καταιγίδας” μπορείτε να παρακολουθήσετε ποιες περιοχές εμφανίζουν τις περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων.

Αυτές είναι κυρίως θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάλασσες μας έχω συσσωρεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας από τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που οδηγούν σε έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

Στον τελευταίο μας χάρτη εντοπίζουμε την θερμοκρασιακή διαφορά που θα αναπτυχθεί μεταξύ βορρά και νότου η οποία ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς κελσίου.

Χειμώνας στο βορρά – Φθινόπωρο στο νότο.

Βελτίωση καιρικών συνθηκών το σαββατοκύριακο.

Πιθανή νέα κακοκαιρία τη νέα εβδομάδα.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή