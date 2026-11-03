Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στη Νέα Ιωνία – Υλικές ζημιές στα οχήματα (φωτογραφίες)

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Ιωνία, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές στα οχήματα.

Ανάμεσα στα οχήματα που υπέστησαν ζημιές βρίσκεται και ένα επαγγελματικό όχημα ταξί, το οποίο καταπλακώθηκε από τα κλαδιά και τον κορμό του δέντρου.

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Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δοκιμάζουν τις αντοχές των υποδομών και του αστικού πρασίνου.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών στα οχήματα, με τους ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της πτώσης του δέντρου.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό αφορά υλικές ζημιές.