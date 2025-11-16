Ναύπακτος: Εξετράπη λεωφορείο με μαθητές (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Κυριακή 16/11 καθώς λεωφορείο με μαθητές στην Ναύπακτο εξετράπη της πορείας του.

Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο που μετέφερε παιδιά προς εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αύλακα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος μετά το στενό στην οδό Θέρμου.

Στο περιστατικό κανείς δεν έχει τραυματιστεί.