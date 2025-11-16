Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Εξετράπη λεωφορείο με μαθητές (Βίντεο)

Στο περιστατικό κανείς δεν έχει τραυματιστεί

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Κυριακή 16/11 καθώς λεωφορείο με μαθητές στην Ναύπακτο εξετράπη της πορείας του.

Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο που μετέφερε παιδιά προς εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αύλακα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος μετά το στενό στην οδό Θέρμου.

Στο περιστατικό κανείς δεν έχει τραυματιστεί.

