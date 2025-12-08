Ναυάγιο με 17 νεκρούς στη νότια Κρήτη: Ψάχνει άλλα 15 άτομα το Λιμενικό – Είχαν παραισθήσεις από την πείνα και την υποθερμία

Σοκ προκαλεί ο απολογισμός του ναυαγίου στη νότια Κρήτη που κόστισε την ζωή σε τουλάχιστον 17 μετανάστες το περασμένο Σάββατο (6/12).

Μετά την προανάκριση, το λιμενικό κατέληξε ότι τουλάχιστον 15 ακόμη άτομα βρίσκονταν στη βάρκα που βυθίστηκε στο νησί Χρυσή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα, κατά δήλωση των διασωθέντων τα άτομα που ξεκίνησαν με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου ήταν συνολικά 34 άτομα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση η λέμβος έμεινε ακυβέρνητη στις 2 Δεκεμβρίου λόγω βλάβης των μηχανών.

Στη συνέχεια οι 15 εκ των μεταναστών έπεσαν στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούνται. Οι έρευνες διεξάγονται από παραπλέοντα πλοία υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του λιμενικού.

Πηδούσαν στη θάλασσα για να φέρουν νερό και φαγητό

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των επιζώντων από το ναυάγιο στο οποίο τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν με μαρτυρικό τρόπο την ζωή τους καθώς οι επιζώντες διασώθηκαν με σημάδια ασιτίας και υποθερμίας.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων που περιγράφουν στους λιμενικούς την αγωνία και τον αγώνα κάποιων εκ των μεταναστών που, βρισκόμενοι σε παραισθήσεις από την πείνα και τις κακουχίες, πήδηξαν από τη βάρκα στο νερό, αναφέροντας ότι πάνε να βρουν τρόφιμα, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Οι δύο διασωθέντες φέρονται να μετέφεραν στους λιμενικούς απίστευτες εικόνες μέχρι τον τελικό εντοπισμό τους. Οι δύο αυτοί άνθρωποι μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες, πολλοί εκ των οποίων μετά από λίγες ημέρες έχοντας παραισθήσεις βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα.

Οι ίδιοι ανέφεραν πως ξεκίνησαν με το φουσκωτό ταχύπλοο το οποίο είχε δύο μηχανές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους χάλασαν και οι δύο μηχανές ενώ η κακοκαιρία τους μετέφερε σαν καρυδότσουφλο αλλάζοντάς τους πολλές φορές την κατεύθυνση.

Τελικά, πέντε μέρες μετά εντοπίστηκαν από το φορτηγό πλοίο νότια της Κρήτης και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης από το λιμενικό σώμα. Μάλιστα, είχε «σηκωθεί» και super puma για την διάσωση των δύο επιζώντων ωστόσο εξαιτίας καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το σημείο και τελικώς διασώθηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν ενήλικοι και ανήλικοι, ενώ δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν ζωντανά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με συμπτώματα υποθερμίας και ασιτίας.