Μυτιλήνη: Συνελήφθησαν 4 άτομα για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας

Στη σύλληψη 4 ατόμων (45χρονος ημεδαπός, 44χρονη ημεδαπή, 76χρονος αλλοδαπός και 22χρονος αλλοδαπός) στη Μυτιλήνη το Σάββατο 29/11 προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προχθές το μεσημέρι στην παραπάνω περιοχή, ο 45χρονος και ο 22χρονος, δρώντας από κοινού, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 30χρονο ημεδαπό με σωματική βία και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου (φαλτσέτα) αφαίρεσαν από την κατοχή του, κινητό τηλέφωνο και μικρό χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, ο 22χρονος παρέδωσε το κινητό τηλέφωνο στην 44χρονη, η οποία το απέκρυψε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 76χρονου, στο οποίο ο τελευταίος επέβαινε ως οδηγός.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκε το προαναφερόμενο κινητό τηλέφωνο και κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.