Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Μυτιλήνη: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στη Μυτιλήνη το Σάββατο 13/12 για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους -162- εκατοστών,
κορμός από δενδρύλλιο κάνναβης,
φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, βάρους -116- γραμμαρίων και
εξοπλισμός για την καλλιέργεια κάνναβης (σκηνή υδροπονικής καλλιέργειας, σύστημα εξαερισμού, θερμαντικό σώμα, προβολείς, λαμπτήρας, ανεμιστήρας, αφυγραντήρας, θερμόμετρο, κλαδευτήρι, γλάστρα).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο δράστης καλλιεργούσε κάνναβη και κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεση ναρκωτικών σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ