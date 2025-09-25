Μυτιλήνη: Παρέμβαση εισαγγελία για δύο μικρά παιδιά – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Την παρέμβαση εισαγγελία προκάλεσαν οι συνθήκες διαβιώσεις δύο μικρών παιδιών στην Μυτιλήνη μετά την μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης προκειμένου να εξεταστούν και εκτιμηθούν από τους ειδικούς., ωστόσο ο 28χρονος πατέρας δεν το δέχτηκε αυτό και πήγε με το ζόρι και τα πήρε από το Νοσοκομείο.

Έγινε η σύλληψή του από την Αστυνομία και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με τις κατηγορίες της απείθειας και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεγάλωναν με τον πατέρα τους και την γιαγιά τους καθώς ο ίδιος είχε χωρίσει από την σύντροφο του.

Μάλιστα, ο πατέρας είχε απασχολήσει την Αστυνομία και για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών. Εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η δυνατότητα τα παιδιά να μεταφερθούν σε δομές ή σε ανάδοχες οικογένειες.