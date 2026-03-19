Μυτιλήνη: Ανοίγουν ξανά από αύριο τα πρατήρια υγρών καυσίμων μετά τη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου ανέστειλε από αύριο (20.03), το πρωί τις κινητοποιήσεις που είχε ξεκινήσει σήμερα και έτσι όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Λέσβου επανέρχονται σε κανονική λειτουργία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκπροσώπων του κλάδου με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο: «ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηριούχων λειτουργεί με επαγγελματισμό και δεν προβαίνει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ παράλληλα έγινε αποδεκτή η ιδιαιτερότητα και οι δυσκολίες που απορρέουν από τη νησιωτικότητα».

Η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου επισημαίνει ότι «σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε προτεραιότητα η ταλαιπωρία των πολιτών. Αντιθέτως, κύριο μέλημα υπήρξε η άμεση εξομάλυνση της κατάστασης και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών».