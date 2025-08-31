Μυτιλήνη: Άκαρπες οι έρευνες για τον Τούρκο δραπέτη – Υπό κράτηση 4 ειδικοί φρουροί

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες του Τούρκου δραπέτη που πήδηξε στην θάλασσα κατά τη μεταφορά του από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη.

Ο Τούρκος είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα για διακίνηση μεταναστών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Τούρκος κρατούμενος που μεταφερόταν από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη πήδηξε με τις χειροπέδες στα χέρια στη θάλασσα από το επιβατικό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ» τα ξημερώματα της Κυριακής 31.08.2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν, τέθηκαν υπό κράτηση με εντολή εισαγγελέα. Σημειώνεται ότι οι κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Μυτιλήνη: Συνεχίζονται οι έρευνες

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου κρατούμενου ο οποίος μετέβαινε από τον Πειραιά στη Λέσβο, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και πήδηξε από το πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Χίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8).

Ο 32χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στη Λέσβο στις 7/7/2025 για διακίνηση μεταναστών, μεταφέρονταν με το πλοίο «Αριάδνη» μαζί με άλλους κρατούμενους από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Μυτιλήνη, προκειμένου να δικαστεί.