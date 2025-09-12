Μύκονος: Συνελήφθη 49χρονος που ξάφριζε δωμάτια ξενοδοχείων – Ανάμεσά στα θύματα και επιχειρηματίας που παντρευόταν στο νησί (Βίντεο)

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξιχνίαση κλοπών στην Μύκονο συλλαμβάνοντας ένα 49χρονο που ξάφριζε δωμάτια ξενοδοχείων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για 7 κλοπές που η λεία τους υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 49χρονου καθώς και συνεργού του. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης “σήκωνε” ότι έβρισκε στα δωμάτια.

Χαρακτηριστικά, ανάμεσα στα θύματα του 49χρονου, είναι γνωστός επιχειρηματίας που παντρευόταν στο νησί των ανέμων. Ο διαρρήκτης μπήκε στο δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου το βράδυ και άρπαξε χρήματα, κοσμήματα, ακόμα και τις βέρες του γάμου!

Πέρα από τις κατηγορίες για κλοπές, ο 49χρονος στερούνταν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική του δράση τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου 2025, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στο νησί της Μυκόνου, μαζί με τον άγνωστο συνεργό του με σκοπό τη συστηματική διάπραξη κλοπών σε τουριστικά καταλύματα. Χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν σε τουριστικά καταλύματα, όπου εισέρχονταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από του ενοίκους, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια ή επώνυμες τσάντες, χρήματα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να ξεπερνά τα 195.000 ευρώ.

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν κατασχέθηκαν: 7 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας, πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια), 9 γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας, ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι, θήκες κοσμημάτων, αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια), κινητό τηλέφωνο καθώς και 160 ευρώ.

Η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του εμπλεκόμενου αλλοδαπού, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.