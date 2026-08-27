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“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Επέστρεψαν στις χώρες τους με ειδική πτήση τσάρτερ υπήκοοι από το Μπαγκλαντές και την Σρι Λάνκα

Στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Επέστρεψαν στις χώρες τους με ειδική πτήση τσάρτερ υπήκοοι από το Μπαγκλαντές και την Σρι Λάνκα
DEBATER NEWSROOM

Κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής υπηκόων Μπανγκλαντές και Σρι Λάνκα, στις χώρες καταγωγής τους, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, με ειδική πτήση τσάρτερ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στην επιχείρηση επιστροφής των αλλοδαπών, που διοργανώθηκε από την Κύπρο, με την οικονομική στήριξη και συντονισμό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής  Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής FRONTEX συμμετείχε η Χώρα μας και η Βουλγαρία.

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Ειδικότερα, επιστράφηκαν από τη Χώρα μας συνολικά -15- υπήκοοι Μπανγκλαντές, ενώ σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν αστυνομικοί συνοδοί, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και παρατηρητές, και αστυνομικοί συνοδοί του FRONTEX.

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