Κεφαλονιά: Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 55χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, στην Κεφαλονιά.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, αστυνομικοί και εθελοντές, οι οποίοι εξετάζουν εξονυχιστικά δύσβατες τοποθεσίες. Παρά την κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοουμένου.

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Ο 55χρονος βρισκόταν για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του στον Κατελειό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα Kefaloniafocus.gr, ο Βρετανος έφυγε πεζός με κατεύθυνση προς την περιοχή της Πάστρας με την τελευταία αναφορά για την παρουσία του προέρχεται από τη θέση Κορνέλος, κοντά στον Ασπρογέρακα.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιόκαστρο μια περιοχή με απόκρημνα και δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο των διασωστών.Οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τις έρευνες καθόλη την διάρκεια της σημερινής ημέρας.