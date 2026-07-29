“Μπλόκο” πάνω από 92 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας – Ήταν κρυμμένα σε φορτηγό από την Ιταλία (Εικόνες)

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα δύο εκατ. ευρώ, εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στον λιμένα εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Στο πλαίσιο στοχευμένου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, συνελήφθη ένας 54χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή Ομάδας Κ-9 και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο, το οποίο μόλις είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας, εντοπίστηκαν 82 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, τύπου «skunk», συνολικού μικτού βάρους 92 κιλών και 510 γραμμαρίων. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο φιαλίδια με μεθαδόνη, συνολικού μικτού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών, η διοχέτευση των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών στην παράνομη αγορά θα απέφερε στους διακινητές έσοδα άνω των δύο εκατ. ευρώ.

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο. Το όχημα πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ εξετάζεται η διαδρομή του φορτίου, ο τελικός προορισμός του και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στο κύκλωμα διακίνησης.