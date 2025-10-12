Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας στην Αττική – 159 παραβάσεις και 7 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Μπαράζ ελέγχων πραγματοποίησε η Τροχαία το Σαββατοκύριακο στην Αττική προχωρώντας σε επικύρωση δεκάδων παραβάσεων με στόχο την μείωση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, πραγματοποιήθηκαν 12.236 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 159 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.