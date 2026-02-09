Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας: Πάνω από 280 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ – 9 συλλήψεις

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής με εκατοντάδες παραβάσεις του ΚΟΚ να καταγράφονται από την ΕΛΑΣ το περασμένο τριήμερο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν 41.689 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 282 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Παράλληλα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών βεβαιώθηκαν 93 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα σε κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 5 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (9/2), σε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.