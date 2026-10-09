Motor Oil: Κατέληξε ο 44χρονος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στους Αγίους Θεοδώρους

Κατέληξε ο 44χρονος που είχε τραυματιστεί στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου.

Ο άνδρας ήταν ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του περιστατικού, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου και είχαν διασωληνωθεί.

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Η ανακοίνωση της Motor Oil – Κρίσιμη η κατάσταση του δεύτερου τραυματία

Με έκτακτη ανακοίνωσή της, η Motor Oil επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δύο σοβαρά τραυματισμένους εργαζομένους κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών», αναφέρει η εταιρεία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία παραμένει κρίσιμη.

«Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος», προσθέτει.

Η έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε εντός του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αντιδραστήρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αρχικού ρεπορτάζ, ένα καπάκι «εκτονώθηκε», με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο άνδρες. Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο της εταιρείας.

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προσήλθε στη συνέχεια και τρίτος τραυματίας, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, παρουσίαζε πολύ ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, με τη Motor Oil να δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως μαζί τους.

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Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, αναμενόταν αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας.