Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η μεγαλειώδης παρέλαση ολοκληρώθηκε με το συγκινητικό μήνυμα του επισμηναγού Χρήστου Χαρίτου μέσα από το F-16 Fighting Falcon που πραγματοποίησε επιδείξεις με ελιγμούς αυξημένης δυσκολίας. «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια πολλά Ελλάδα» είπε από τον ασύρματο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εμφάνιση των νέων οπλικών συστημάτων

Την πρώτη εμφάνισή τους έκαναν τα νέα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία πολιτειακής, πολιτικής, στρατιωτικής ηγεσίας και του ελληνικού κοινού.

Οι πολίτες της χώρας είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά, ακόμα και μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης της παρέλασης, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μετασχηματίζονται σε έναν σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο οργανισμό, πλήρως εναρμονισμένο με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Το ενδιαφέρον στράφηκε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλά και εγχώριας παραγωγής συστήματα, όπως, μεταξύ άλλων, ο «Πυρπολητής» κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς επίσης και συστήματα κατασκευασμένα από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αυτή η εξέλιξη εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», με την οποία ενισχύεται η αποτρεπτική ισχύς της χώρας και αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες του αμυντικού οικοσυστήματος.

Επίσης, έχει επισημάνει ότι με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τις νέες πλατφόρμες, τα αυτόνομα συστήματα, την Κυβερνοάμυνα, την ενίσχυση της Εφεδρείας και την ανάπτυξη εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, δημιουργούνται οι πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους.

Αναλυτικά, στη στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκαν τα εξής νέα οπλικά συστήματα και τα συστήματα καινοτομίας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχημα Διοίκησης και Ελέγχου DRONE DOME

Αποτελεί σύστημα υψηλής τεχνολογίας το οποίο απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και γνώσεις. Χρησιμοποιείται τακτικά ως μέσο συλλογής πληροφοριών SIGINT (SIGNAL INTELLIGENCE), εν μέρει ΙΜΙΝΤ (IMAGERY

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

INTELLIGENCE), αλλά και για την αντιμετώπιση ΣμηΕΑ, με βάση τις προδιαγραφές του. Δύναται να παρεμβάλει το σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS), καθώς και τα μέσα επικοινωνίας, μετάδοσης εικόνας, ναυτιλίας, πλοήγησης εχθρικών ΣμηΕΑ ή αεροσκαφών, στόχων επιφανείας, κατά περίπτωση σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.

Παράλληλα είναι δυνατή η λήψη φυσικών εικόνων (ΙΜΙΝΤ) μέσων των καμερών που διαθέτει, καθώς και εικόνων ηλεκτρονικής απεικόνισης, μέσω της οθόνης του ραντάρ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας του Ηλεκτρονικού Πεδίου Μάχης και είναι δυνατόν να διαθέτει ανανεωμένη εικόνα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SPYDER

Τo σύγχρονο αντιαεροπορικό οπλικό σύστημα μέσου βεληνεκούς «SPYDER» είναι αυτοκινούμενο, παντός καιρού, με δυνατότητα κάλυψης RADAR 360ο, ανθεκτικό σε επιθέσεις κορεσμού Αεράμυνας και με αυξημένες δυνατότητες λειτουργίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολύμου. Διαθέτει σύγχρονο AESA RADAR, πολλαπλών λειτουργιών, το οποίο δύναται να αποκαλύψει και να παρακολουθεί το σύνολο των εναέριων απειλών, σε αποστάσεις (τουλάχιστον) 150km, με δυνατότητα διασύνδεσης στα συστήματα Διοίκηση και Έλεγχος (C2 – Command and Control) του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου. Ο εκτοξευτής φέρει σύγχρονους αντιαεροπορικούς πυραύλους DERBY, ενεργής καθοδήγησης, οι οποίοι διαθέτουν αυτόνομο ραντάρ και δεν απαιτείται η χρήση του ραντάρ του οπλικού συστήματος και PYTHON με υπέρυθρη ημιενεργή καθοδήγηση, κάνοντας χρήση οπτικού υπέρυθρου αισθητήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη δυνατότητα λειτουργίας των Ηλεκτροοπτικιών (ΕΟ) και υπέρυθρων (IR) παθητικών αισθητήρων, η ανίχνευση και παρακολούθηση στόχων, πραγματοποιείται χωρίς εκπομπή ραντάρ, μεταφέροντας την εικόνα τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δύνανται να αναχαιτίσουν το σύνολο των σύγχρονων απειλών, επιτυγχάνοντας πολυεπίπεδη – πολυστρωματική άμυνα, σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, έως 80km.

BARAK

Το οπλικό σύστημα «BARAK MX» είναι ένα αντιαεροπορικό αυτοκινούμενο οπλικό σύστημα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία κατευθυνόμενων βλημάτων, κατάλληλων για μικρές έως και μεγάλες αποστάσεις (35 – 70 – 150χλμ), για κάθε είδους ιπτάμενη απειλή, όπως Air Breathing Targets (ΑΒΤ), Theatre Ballistic Missiles (TBMs), Ε/Π, ΕΕ/Π, UAV’s, Drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά και πυραύλους πλεύσης. Τα κατευθυνόμενα βλήματα των εν λόγω οπλικών συστημάτων είναι ενεργής καθοδήγησης και έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα απειλών. Διαθέτουν αυτόνομο ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ, το οποίο ενεργοποιείται κατά την τελική φάση της πτήσης, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτό από τον ιπτάμενο στόχο.

Όχημα Αναχορηγίας με Πύραυλους STUNNER IDERBY και Booster Python

Το οπλικό σύστημα «DAVID SLING» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από βαλλιστικούς πυραύλους έως προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους CRUISE. To K/B STUNNER το οποίο διαθέτει, είναι ενεργής καθοδήγησης και είναι ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15km, με ταχύτητα έως 7,5 Mach, σε απόσταση έως 130km. Χρησιμοποιεί κινητήρα δύο σταδίων στερεού καυσίμου πολλαπλών φάσεων. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους πυραύλους, o STUNNER δεν φέρει πολεμική κεφαλή. Αντ’ αυτού καταστρέφει τους στόχους μέσω πρόσκρουσης, κάνοντας χρήση της κινητικής του ενέργειας (HIT TO KILL). Το ιδιαίτερο ασύμμετρο ρύγχος του φιλοξενεί δύο προηγμένους αισθητήρες, για τελική καθοδήγηση, έναν ηλεκτροπτικό/υπέρυθρο και ένα ραντάρ για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ»

Το σύστημα «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» είναι ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV). Έχει σχεδιαστεί για αποστολές απαγόρευσης πρόσβασης περιοχής και προσβολής εχθρικών ναυτικών στόχων, με δυνατότητα εκκίνησης από χερσαία ή και ναυτική πλατφόρμα και σχεδίαση χαμηλού προφίλ που περιορίζει την ανιχνευσιμότητά του. Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» διαθέτει ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, σύστημα αδρανειακής και αυτόνομης πλοήγησης, μέσω δορυφορικής σύνδεσης και ραδιοζεύξης. Κινείται με μέγιστη ταχύτητα 75km/h, ενώ δύναται να φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 50 κιλών.

Μ1117 Μέσο Ηλεκτρονικού Πολέμου

Το τεθωρακισμένο Τροχοφόρο Όχημα Αναγνώρισης Μ1117 είναι διασκευασμένο με μέσα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης. Διαθέτει υπέρυθρη κάμερα υψηλής αντοχής, κεραία υψηλής απολαβής για μεταφορά δεδομένων προς το προϊστάμενο κλιμάκιο, καθώς και drone για επαύξηση της εμβέλειας συλλογής πληροφορίας και αναγνώρισης. Η μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, από το πεδίο της μάχης, παρέχει στους Διοικητές τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και ταχεία λήψη αποφάσεων, στο πεδίο των επιχειρήσεων.

HMMWV M998 (Humvee) με 2 Χειριστές DRONES

Οχήματα μάχης τύπου HUMMER, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μη επανδρωμένα αεροχήματα. Πρόκειται για τα γνωστά πολυκόπτερα, συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία ενσωματώνουν δυνατότητες επιτήρησης – αναγνώρισης, καθώς και προσβολής των εχθρικών απειλών. Αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογικής εξέλιξης, της καινοτομίας και της προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενισχύουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την ετοιμότητά τους. Η χρήση τους στο σύγχρονο πεδίο της μάχης έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων, όπως έχουν καταδείξει οι πρόσφατες συγκρούσεις, αλλά και αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

ΤΟΜΑ STRYKER Μ1126

Τα «STRYKER Μ1126» είναι τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα 8Χ8 που παρέχουν ταχυκινησία, ευελιξία, προστασία θώρακα και ισχύς πυρός στις Μονάδες του Πεζικού. Χρησιμοποιείται ως όχημα μεταφοράς προσωπικού με δυνατότητα μέχρι 9 άτομα. Η βασική έκδοση Μ1126 (ICV) εξοπλίζεται με τηλεχειριζόμενο πύργο με πολυβόλο 0,50΄΄ ή εκτοξευτή βομβίδων MK-19 40mm, ενώ η έκδοση Μ1296 (ICVD) Dragoon, διαθέτει τηλεχειριζόμενο πύργο με πυροβόλο 30mm.

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ «PULS»

Το «PULS» είναι ένα σύγχρονο σύστημα πυραυλικού Πυροβολικού που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Με εμβέλεια που φτάνει τα 300km, ακρίβεια και δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, το νέο σύστημα ενισχύει αποφασιστικά την ικανότητα του Πυροβολικού να προσβάλλει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις. Τεχνολογία, ισχύς πυρός και ακρίβεια, συνδυάζονται σε ένα σύστημα μεγιστοποιώντας την αποτροπή.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (UGV) «ΑΝΤEOS»

Το σύστημα «ΑΝΤEOS» είναι ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, ευέλικτο, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Όχημα (UGV). Είναι σχεδιασμένο για την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η υποστήριξη εφοδιασμού, η διακομιδή τραυματιών, αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης. Ενώ λειτουργεί και ως φορέας επικοινωνιών και φορέας όπλων. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική έξι τροχών (6Χ6), με σκελετό υψηλής αντοχής και έχει ιδιαίτερα χαμηλή ακουστική και θερμική υπογραφή. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι 600 Kg και διαθέτει επιχειρησιακή αυτονομία που φτάνει τις 8 ώρες.

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (UGV) «AGEMA»

Το «AGEMA» είναι ένα προηγμένο πλήρως αμφίβιο Μη Επανδρωμένο Επίγειο Όχημα (UGV), για επιχειρήσεις σε ακραία και δύσβατα περιβάλλοντα. Ο σχεδιασμός του, του επιτρέπει να κινείται σε ποτάμια, λίμνες, βάλτους και πλημμυρισμένες περιοχές Το όχημα είναι πολυμορφικό και μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλαπλούς ρόλους, όπως στην έρευνα και διάσωση, για μεταφορά φορτίων, στην επιτήρηση – αναγνώριση δρομολογίων με χρήση θερμικών καμερών. Υποστηρίζεται από συστήματα ΑΙ και advanced autonomy.

Μini cruise one way attack «ΑΡΠΥΙΑ»

Το σύστημα «ΑΡΠΥΙΑ» είναι ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής ΜΕΑ υψηλών επιδόσεων, κατηγορίας mini cruise – one way attack. Έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση αποστολών ακριβείας, με δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, προγραμματισμένης διαδρομής και πτήσης σε χαμηλό ύψος, ενώ η ιδιαίτερα χαμηλή ενεργός διατομή ραντάρ (RCS) καθιστά τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπισή του εξαιρετικά δυσχερή. Επιπλέον, αναπτύσσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες και δύναται να πετάει σε μεγάλα ύψη.

V-BAT

Το V-BAT αποτελεί ένα σύγχρονο αερόχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, σχεδιασμένο να παρέχει έγκαιρα και σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες πληροφορίες στις επιχειρησιακές δυνάμεις. Με άνοιγμα φτερών 3,8 μέτρα και μήκος 2,9 μέτρα, κινείται με ταχύτητες έως 139km/h και έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ελιγμών με γωνία στροφής έως 25 μοίρες. Παράλληλα, διαθέτει υψηλές επιδόσεις στην άνοδο με ρυθμό έως 1.000 πόδια ανά λεπτό, και στην κάθοδο με έως 600 πόδια ανά λεπτό. Η αυτονομία του αγγίζει τις 12 ώρες, ενώ η επιχειρησιακή του εμβέλεια ξεπερνά τα 200km, επιτρέποντας την παρατεταμένη παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών, σε σημαντική απόσταση από το σημείο ανάπτυξης. Η επιχειρησιακή λειτουργία του βασίζεται στη συνεργασία χειριστή αεροχήματος, χειριστή οπτικού φορτίου και προσωπικού εδάφους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και άμεσης διαβίβασης πληροφοριών. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το V-BAT ενισχύει ουσιαστικά την επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε διακλαδικό επίπεδο.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος PATROLLER

Είναι UAV γαλλικής κατασκευής, σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης στόχων και συλλογής πληροφοριών. Το Σύστημα Patroller αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον εκσυχρονισμό των δυνατοτήτων επιτήρησης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, ενισχύει το πλέγμα των μέσων επιτήρησης που αναπτύσσεται σε διακλαδικό επίπεδο και συμβάλλει στην προστασία των εθνικών μας συνόρων, σε ειρήνη και πόλεμο. Η μεγάλη εμβέλεια και η αυτονομία, επιτρέπουν την παρατεταμένη επιτήρηση ευρείας περιοχής. Με τους προηγμένους ηλεκτρο-οπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες και τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δύναται να αναλάβει αποστολές σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά την αντίληψη της κατάστασης και τη δυνατότητα λήψης απόφασης, όπως επιβάλουν οι συνθήκες στο σύγχρονο πεδίο.

Σκάφος Ειδικών Επιχειρήσεων VICTA

Το είναι ένα εξειδικευμένο σκάφος των Ειδικών Δυνάμεων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι συνδυάζει τις ιδιότητες ενός ταχύπλοου σκάφους επιφανείας και ενός υποβρυχίου. Ο ρόλος του είναι η μυστική μεταφορά και διείσδυση ειδικών δυνάμεων (βατραχάνθρωποι) σε εχθρικές περιοχές, χωρίς να γίνει αντιληπτό από ραντάρ και θερμικές κάμερες. Πλήρωμα 2 άτομα και επιβαίνοντες 6 άτομα. Ταχύτητα επιφανείας έως 40 κόμβους, ταχύτητα υποβρυχίως έως 8 κόμβους. Βάθος κατάδυσης έως 30 μέτρα. Όταν το σκάφος καταδύεται , ο θάλαμος των επιβατών γεμίζει νερό οπότε οι βατραχάνθρωποι, φορούν τις αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές τους μέχρι να αποβιβαστούν στο στόχο.

Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone

Η κινητή Μονάδα παραγωγής drones παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πεδίο. Το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου FPV (First Person View), κατασκευής του 306 Εργοστασίου Βάσης Τηλεπικοινωνιών και του 316 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού, δύναται να χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά ημέρα και νύχτα.

Αυτοκινούμενος Σταθμός Επικοινωνιών Βάσης «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ»

Είναι ένα νέος, πρωτοποριακός σύγχρονος Αυτοκινούμενος Σταθμός Επικοινωνιών Βάσης (ΑΣΕΒ), σχεδιασμένος να υποστηρίζει την επικοινωνιακή κάλυψη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Είναι εγκατεστημένος επί οχήματος πολιτικού τύπου Mercedes – Benz Sprinter Van PRO 519CDi Long. Το όχημα ενσωματώνει τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και τηλεσκοπικό ιστό πάνω στον οποίο τοποθετούνται οι κεραίες του συστήματος. Ο αυτοκινούμενος σταθμός βάσης θα αναπτύσσεται εκτάκτως ή προγραμματισμένα – όπου απαιτηθεί – για την κάλυψη επιχειρησιακών επικοινωνιακών αναγκών ή στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων σε φυσικές καταστροφές, για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών σε περιοχές που έχουν πληγεί. Ο σταθμός παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης για επικοινωνιακή κάλυψη, τόσο στα Τμήματα που επιχειρούν, όσο και στους κατοίκους των υπόψη περιοχών (πληγέντες).

Τακτικός Σταθμός Δ-Ε Φυσικών Καταστροφών

Είναι ένα νέο, πρωτοποριακό σύγχρονο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο, σχεδιασμένο να υποστηρίζει τη διοίκηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Βασίζεται σε όχημα ΜΑΝ 6\*6, με ισχύ 400 ίππων, που το καθιστούν ικανό να κινηθεί σε κάθε είδους έδαφος και να λειτουργήσει ακόμα και όταν οι τοπικές υποδομές έχουν καταρρεύσει. Διαθέτει 2 αίθουσες, μία εργασίας των 6 επιτελών και μια αίθουσα συσκέψεων της ηγεσίας, ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται άμεσα επί του πεδίου. Εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών, ο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» παρέχει πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα, καθώς και με όλες τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, όπως είναι το ΠΣ, η ΕΛΑΣ, το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΚΤ.-Λ.Σ. Προσφέρει πρόσβαση στο διαβαθμισμένο δίκτυο δεδομένων των ΕΔ, μέσω του δορυφόρου «HELLAS SAT 4», αλλά και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου και εναλλακτικά της κινητής τηλεφωνίας. Ταυτόχρονα για την καλύτερη εικόνα του Διοικητή επί του πεδίου, διαθέτει 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μια κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης, με δυνατότητα να προβάλουν την εικόνα ζωντανά στο ΕΘΚΕΠΙΧ του ΓΕΕΘΑ.

Κινητός Σταθμός Α’ Βοηθειών

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, με απόλυτη αυτονομία και ευελιξία μετακίνησης. Βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα και διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Αναπτύσσεται σε ελάχιστο χρόνο και είναι σχεδιασμένος για την επιχειρησιακή υποστήριξη των Μονάδων.

USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ»

Το ΜΕΑ επιφανείας «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» είναι σχεδίασης και ανάπτυξης του Πολεμικού Ναυτικού. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στο γενικό πλαίσιο ένταξης των μη επανδρωμένων συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό και στις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα. Το μήκος του είναι 5 μέτρα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες έως 40 κόμβους. Έχει υψηλή αυτονομία και είναι σχεδιασμένο για αποστολές επιφανείας ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance – Συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), για ASUW (Anti- Surface Warfare- Επιχειρήσεις Αντιεπιφάνειας) καθώς και για OWA (Οne Way Attack – Καμικάζι), με δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης και επιπλέον μορφών δράσης. Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, radar επιφανείας, σύστημα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση.

USV «CORSAIR»

Το ΜΕΑ επιφανείας τύπου «CORSAIR» (ASV – Autonomous Surface Vessels), της αμερικάνικης εταιρείας SARONIC, αποτελεί σύγχρονο σύστημα θαλάσσιων επιχειρήσεων, σχεδιασμένο να επιχειρεί αυτόνομα ή υπό τον έλεγχο χειριστή, υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα αποστολών. Ενσωματώνει προηγμένα συστήματα πλοήγησης, αισθητήρες επιτήρησης και δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της θαλάσσιας επιτήρησης, της συλλογής πληροφοριών και της επιχειρησιακής επίγνωσης. Η αξιοποίησή του εντάσσεται στη μετάβαση του ΠΝ σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου η συνεργασία επανδρωμένων και μη επανδρωμένων μέσων, πολλαπλασιάζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου μας.

Y/B «PLUTINO»

Το υποβρύχιο όχημα «PLUTINO» αποτελεί την ελαφριά έκδοση της σειράς των ιταλικών υποβρύχιων οχημάτων PLUTO, που υφίστανται στη φαρέτρα του Πολεμικού Ναυτικού εδώ και 20 έτη. Είναι σχεδιασμένο για επιχειρήσεις αναγνώρισης και εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών. Προορίζεται ειδικά για την ταχεία εκκαθάριση ναρκοπεδίων σε ρηχά ύδατα, συμπληρώνοντας το έργο των ήδη κατεχόμενων από το Πολεμικό Ναυτικό οχημάτων «PLUTO PLUS». Δύναται να επιχειρήσει ως τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV – Remotely Operated Vehicle) και ως πλήρες αυτόνομο μη επανδρωμένο σύστημα τελευταίας γενιάς. Διαθέτει σόναρ εντοπισμού ναρκών, κάμερα υψηλής ευκρίνειας ενώ είναι εφοδιασμένο με συστήματα που επιτρέπουν την πλοήγηση σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας λόγω αναταράξεων του νερού. Μπορεί να μεταφέρει ειδικά εκρηκτικά φορτία, ως όχημα καμικάζι για εξουδετέρωση βυθισμένων ναρκών.

Y/B «PLUTO GIGAS»

To «PLUTO GIGAS» αποτελεί την κορωνίδα της σειράς των ιταλικών υποβρύχιων οχημάτων PLUTO. Προορίζεται κυρίως για στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η αναγνώριση και εξουδετέρωση θαλάσσιων ναρκών σε μεγάλα βάθη. Δύναται να επιχειρήσει ως τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV – Remotely Operated Vehicle), και ως πλήρες αυτόνομο μη επανδρωμένο σύστημα τελευταίας γενιάς. Μπορεί να μεταφέρει ειδικά εκρηκτικά φορτία ή εργαλεία κοπής/ παγίδευσης, για την καταστροφή ή εξουδετέρωση βυθισμένων ναρκών. Χάρη στους 8 προωθητήρες του, μπορεί να διατηρεί σταθερή τροχιά και να επιχειρεί ακόμα και σε θαλάσσια ρεύματα έντασης έως και 5 κόμβους.

Ζεύγος Τορπιλών «Seahake-mode 4»

H «Seahake-mode 4» είναι μια βαρέως τύπου, γερμανικής κατασκευής τορπίλη, σχεδιασμένη να βάλλεται από υποβρύχια. Κατασκευάζεται από την ΑTLAS Elektrοnik και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου. Χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα καθοδήγησης με οπτική ίνα, που επιτρέπει στο υποβρύχιο να διατηρεί τον έλεγχο και να ανανεώνει τα δεδομένα στόχευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας προς το στόχο. Έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις σε βαθιά και ρηχά ύδατα, για μεγάλες αποστάσεις, προσφέροντας αυξημένη ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και αντίμετρα.

Σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων με ΜΕΑ Αέρος, Επιφανείας και Υπό τη Θάλασσα, ενώ με τη Διοίκηση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, συντονίζει τη δράση τους και εξασφαλίζει την επιχειρησιακή χρήση τους. Το σύστημα «Κένταυρος» αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό anti-drone σύστημα, με δυνατότητα εντοπισμού και εξουδετέρωσης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, από τις Φρεγάτες του ΠΝ στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ». Πέραν των ΜΕΑ, το ΠΝ διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης και στοχοποίησης, με χρήση αριθμού Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας, τα οποία σε σχηματισμούς σμήνους, με περιορισμένο ίχνος ανίχνευσης λόγω μεγέθους και κατασκευής, σε διαύλους αλλά και σε μη περιορισμένα ύδατα, δύνανται συγχρόνως, οπλισμένα με εκρηκτική γόμωση, να περιηγηθούν σε θαλάσσιες περιοχές επιθετικής περιπολίας, με σκοπό να εκτελέσουν στοχευμένες επιθέσεις, γνωστές ως «SWARM ATTACK», εναντίον αναγνωρισμένων εχθρικών στόχων επιφανείας, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους.

Σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ»

To Σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», επίσης υπό ανάπτυξη από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, βρίσκεται σε διαδικασία προχωρημένων δοκιμών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αντι-drone σύστημα, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη ανίχνευση και εξουδετέρωση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Είναι σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε πλοία ή σε βάσεις ξηράς.

Σύστημα ΜΕΑ «ΑΡΧΥΤΑΣ»

Το Σύστημα ΜΕΑ «ΑΡΧΥΤΑΣ» αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και εγχώριων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Έχει τη δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά, αλλά και από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, σε αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης.

ΣμηΕΑ Α-900

Τα ΜΕΑ καθέτου απογείωσης και προσγείωσης Α-900 είναι σχεδιασμένα να διεξάγουν αποστολές τόσο από Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου, όσο και από βάσεις ξηράς, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα του Πολεμικού Ναυτικού. Διαθέτουν σύγχρονα ηλεκτρο- οπτικά συστήματα και έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν διευκρινισμένη εικόνα επιφανείας, σε πραγματικό χρόνο.

ΣμηΕΑ S100

Τα ΜΕΑ καθέτου απογείωσης και προσγείωσης Camcopter S-100 της εταιρίας Schiebel, τα οποία θα επιχειρούν καταρχήν από τις νέες φρεγάτες Belhara του Πολεμικού Ναυτικού. Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αερόχημα, λόγω των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων, αποτελεί επιλογή πολλών χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση τους εξασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό των απειλών, τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο, της πέραν του ορίζοντα εικόνας περιοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής προσβολή στόχων στις μέγιστες δυνατές αποστάσεις. Η ενσωμάτωσή τους ως οργανικά ιπτάμενα μέσα των νέων φρεγατών FDI, αναμένεται να ενισχύσει τις ήδη υψηλές δυνατότητες τους σε όλο το εύρος των αποστολών, με έμφαση στην αντιμετώπιση απειλών επιφανείας.

Υ/Β ελκυστήρες DIVEJET SCOOTER ROTINOR

Τα σύγχρονα υποβρύχια οχήματα ROTINOR, προσφέρουν στις Ομάδες των Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού τη δυνατότητα για αφανή, αθόρυβη και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων. Είναι εξοπλισμένα με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, για ακριβή υποβρύχια πλοήγηση. Διαθέτουν καινοτόμο σύστημα ηλεκτρικής υδροπρόωσης, προσφέροντας ισχυρή αθόρυβη κίνηση και σημαντική εμβέλεια δράσης.

Σύστημα Επικοινωνιών «ΜΕΤΟΙΚΟΣ»

Ο Μεταφερόμενος Σταθμός Επικοινωνιών ΜΕΤΟΙΚΟΣ, αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ακόμη και σε συνθήκες φυσικών καταστροφών, με κάθε δυνατό τεχνολογικά τρόπο (δορυφορική, μικροκυματική, 4G/5G LTE και ενσύρματη IP επικοινωνία). Δύναται να λειτουργεί αυτόνομα για 13 ώρες με εσωτερική γεννήτρια, ενώ η ανάπτυξή του στο πεδίο απαιτεί από 45 λεπτά έως 3 ώρες, αναλόγως της διαμόρφωσης, εξασφαλίζοντας πλήρη υποστήριξη σε επιχειρησιακές υπηρεσίες (VoIP, VoSIP, MIS, JCHAT, ΙΡΙΔΑ, Link-16, RoIP).