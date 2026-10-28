Live η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, με την οποία ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η παρέλαση πραγματοποιείται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα. Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολουθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Αμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Ελενα Ράπτη, Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας (εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής), Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης Ράνια Θρασκιά, Χρήστος Γιαννούλης (εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ), ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Στη σημερινή παρέλαση υπάρχει και μια καινοτομία. Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβάλλονται εικόνες από δύο drones. Το ένα μεταδίδει εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

Τα νέα οπλικά συστήματα

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μέσα αεράμυνας που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ξεχωρίζουν τα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία περιλαμβάνουν εξοπλισμό εντοπισμού και ηλεκτρονικών παρεμβολών, καθώς και πυραυλικά συστήματα αναχαίτισης.

Παράλληλα, στην παρέλαση παρουσιάζονται ομοιώματα πυραύλων, ώστε το κοινό να μπορεί να δει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, καθώς τα πραγματικά συστήματα μεταφέρονται σε ειδικά οχήματα.

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκονται επίσης τα άρματα μάχης Leopard, μαζί με άλλα στρατιωτικά οχήματα και μέσα που συμμετέχουν στη φετινή παρέλαση.