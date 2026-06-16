Λάρισα: Άνδρας έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό Ωκεανό – Ζύγισε πάνω από 8 κίλα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία των Μεσαγγάλων στην Λάρισα όταν ένας άνδρας ψάρεψε ένα ψάρι από τον Ινδικό Ωκεανό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το paidis.com πρόκειται για ένα λοβόψαρο, το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά. Ο τυχερός ψαράς ένιωσε ένα πανίσχυρο τράβηγμα στο καλάμι του και η μάχη με το μεγάλο ψάρι διήρκεσε αρκετή ώρα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του εξοπλισμού του.

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Η επιτυχής ανάσυρσή του στην αμμουδιά προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο πλάσμα.

Έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος Lobotes surinamensis, ευρύτερα γνωστό ως Λοβόψαρο, Τριπλόνουρος ή Χριστάκης (διεθνώς Tripletail). Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στην περιοχή των Μεσαγγάλων.

Το Λοβόψαρο είναι τροπικός «μετανάστης» που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Το όνομά του προέρχεται από το πίσω μέρος του σώματός του, καθώς τα μεγάλα πτερύγιά του μοιάζουν με τρεις λοβούς, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι έχει τρεις ουρές.