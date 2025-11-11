Μετρό: Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Κλειστοί οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη»

Απόψε, σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου, τέθηκαν σε εφαρμογή νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό, με τρεις σταθμούς να κλείνουν νωρίτερα τα βράδια.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» έκλεισαν από τις 21:40, με το ωράριο αυτό να ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη και οι ρυθμίσεις να διαρκέσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Οι αλλαγές έγιναν λόγω της έναρξης τεχνικών εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος».

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 («Ανθούπολη – Ελληνικό») θα διεξάγεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα:

«Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος»

«Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ»

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα που θα διακοπεί, ο ΟΑΣΑ δρομολόγησε προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 («Φιξ – Αγ. Δημήτριος»), η οποία εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς και έχει αφετηρία και τέρμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» επί της Λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G, σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.