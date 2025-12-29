Μετρό: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Βλάβη στη Γραμμή 3

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται με το Μετρό στην Αθήνα καθώς συρμός που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε εντός τούνελ.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν κυρίως τη διαδρομή αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό Θέατρο, με την καθυστέρηση να ξεπερνά τα 30 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται και στα δρομολόγια από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας και αεροδρόμιο. Να πούμε εδώ ότι η συγκεκριμένη βλάβη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει προβλήματα στις γραμμές του Μετρό που προκαλούν καθυστερήσεις και ζητήματα στις κινήσεις των επιβατών