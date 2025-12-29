Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ψήφισε Εδώ
Μετρό: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Βλάβη στη Γραμμή 3

Παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

EUROKINISSI/ΕΦΗ ΣΚΑΖΑ
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται με το Μετρό στην Αθήνα καθώς συρμός που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε εντός τούνελ.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν κυρίως τη διαδρομή αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό Θέατρο, με την καθυστέρηση να ξεπερνά τα 30 λεπτά.

Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται και στα δρομολόγια από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας και αεροδρόμιο. Να πούμε εδώ ότι η συγκεκριμένη βλάβη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει προβλήματα στις γραμμές του Μετρό που προκαλούν καθυστερήσεις και ζητήματα στις κινήσεις των επιβατών

