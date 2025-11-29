Μετρό και λεωφορεία θα λειτουργήσουν κανονικά απόψε – Ανεστάλη η προγραμματισμένη στάση εργασίας

Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία σήμερα, Σάββατο, στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Τα σωματεία εργαζομένων στις συγκοινωνίες ανέστειλαν τη μεταμεσονύκτια στάση που είχε εξαγγελθεί και το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο -που αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές νυχτερινές γραμμές- έχει ήδη συμπληρώσει αρκετές εβδομάδες εφαρμογής, από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Από το πρώτο κιόλας Σάββατο 24ωρης λειτουργίας, οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν μετρό, τραμ και νυχτερινά λεωφορεία ξεπέρασαν τις 50.000, με την κίνηση μετά τις 3 τα ξημερώματα να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη για το αθηναϊκό μετρό.

Σήμερα, τα πιο πρόσφατα συνολικά στοιχεία επικυρώσεων για τη 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν πλέον τα ΜΜΜ για μετακινήσεις τη νύχτα του Σαββάτου, είτε για εργασία σε βάρδιες, είτε για διασκέδαση και ασφαλή επιστροφή στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα

Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο):

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα τρένα διέρχονται κάθε 10 λεπτά.

Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.

Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα):

Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.

Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Οι λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ