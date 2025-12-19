Μετρό: Αυξάνονται τα δρομολόγια για τις δύο τελευταίες Κυριακές του 2025 – Μεταβολές στο Τραμ

Περισσότερα δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι συρμοί του Μετρό τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Στην ενημέρωσή της, η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι με την πολύτιμη συνδρομή των εργαζομένων της δρομολογεί έως 3 επιπλέον συρμούς σε κάθε μία από τις τρεις γραμμές του μετρό, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του Τραμ

Η εταιρεία ενημερώνει, επίσης, το επιβατικό κοινό πως αύριο, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ λόγω εορταστικών εκδηλώσεων στους Δήμους Γλυφάδας και Πειραιά.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά θα διεξάγονται:

– Από τις 17:00 έως τις 18:00 από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως το Σεφ (Παλαιό Δημαρχείο – Σεφ – Παλαιό Δημαρχείο).

– Από τις 18:00 ως τη 01:00 την Κυριακή από τη στάση Παλαιό Δημαρχείο έως τη στάση Αγία Τριάδα (Παλαιό Δημαρχείο – Αγία Τριάδα – Παλαιό Δημαρχείο).