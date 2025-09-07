Μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού: Αυτά είναι τα τρία στρατόπεδα που θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα

Μία σειρά μέτρων με στόχο την ανακούφιση των πολιτών ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανάμεσα στο μπαράζ μέτρων που ανακοίνωσε ήταν και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός θα δοθούν 2.000 διαμερίσματα από τρία πρώην στρατόπεδα για πολίτες και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς κατοικία.

Πρόκειται για τα εξής:

Το στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι

Έχει έκταση 145 στρέμματα και μπορούν να κατασκευαστούν 58 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα.

Το στρατόπεδο «Ζιάκα» στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Έχει έκταση 128 στρέμματα και μπορούν να κατασκευαστούν 50 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.

Το στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη» στην Πάτρα

Έχει έκταση 150 στρέμματα και μπορούν να κατασκευαστούν 60 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.