Άνω Πατήσια: Μεθυσμένος επιβάτης χτύπησε οδηγό λεωφορείου και του έσπασε τη γνάθο

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός του λεωφορείου της 24ωρης γραμμής 500, που ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά, τα ξημερώματα της Πέμπτης, από μεθυσμένο επιβάτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν το λεωφορείο βρισκόταν στα Άνω Πατήσια στη στάση «Αγία Βαρβάρα», με τον επιβάτη να χτυπάει το κουδούνι τη μεσαία πόρτα για να κατέβει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτη Νικολακόπουλο, τελικά ο επιβάτης δεν κατέβηκε και πήγε στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να την χτυπάει. Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε την πόρτα, αλλά ο επιβάτης δεν κατέβηκε, γύρισε προς το μέρος του οδηγού, τον χτύπησε και του έσπασε τη γνάθο.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού ο δράστης φαινόταν μεθυσμένος.