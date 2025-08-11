Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Φωτιά σε δασική έκταση στα Πετράλωνα – Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα (Εικόνες)

45 πυροσβέστες με 15 οχήματα και συνδρομή εναέριων μέσων

Μεσσηνία: Φωτιά σε δασική έκταση στα Πετράλωνα – Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:23

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στα Πετράλωνα Μεσσηνία για την οποία υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα γύρω στις 1:20 το μεσημέρι στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Πηγή φωτογραφίας από κάμερα του meteoclub.gr.
