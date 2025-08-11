Μεσσηνία: Φωτιά σε δασική έκταση στα Πετράλωνα – Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα (Εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στα Πετράλωνα Μεσσηνία για την οποία υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα γύρω στις 1:20 το μεσημέρι στάλθηκε το πρώτο μήνυμα από 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 11, 2025