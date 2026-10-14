Μεσολόγγι: Παράθυρο σχολείου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας μαθητής της Α’ Λυκείου στο Νεοχώρι Οινιάδων στο Μεσολόγγι, όταν, κατά τη διάρκεια μαθήματος, παράθυρο της τάξης του σχολείου αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του.

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, ο μαθητής σωριάστηκε στο πάτωμα της αίθουσας του σχολείου στο Μεσολόγγι, ενώ τα θραύσματα από τα τζάμια του προκάλεσαν τραύματα στο κεφάλι.

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Οι συμμαθητές του βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό περιστατικό, βλέποντας το παράθυρο να πέφτει πάνω στον μαθητή, ο οποίος κατέρρευσε, ενώ ο χώρος γέμισε αίματα. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του ατυχήματος δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, ούτε είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση που θα μπορούσε να εξηγήσει την αιφνίδια αποκόλληση ολόκληρου του παραθύρου, μαζί με το κάσωμά του.

Το ατύχημα φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων του Λυκείου Νεοχωρίου, αφού το συγκεκριμένο σχολικό κτήριο είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν διαθέτει οικοδομική άδεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του MessolonghiNews.gr, είχαν προηγηθεί γραπτές προειδοποιήσεις από την πλευρά του Συλλόγου Εκπαιδευτικών για ζητήματα που αφορούν το σχολικό κτήριο.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των επισημάνσεων, τους αποδέκτες των σχετικών εγγράφων και τις ενέργειες που ακολούθησαν.