Μεσολόγγι: 65χρονη βρέθηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης

Τραγωδία στο Νεοχώρι

Τραγωδία στο Νεοχώρι
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Νεοχώρι στο Μεσολόγγι, όταν εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης μία 65χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, την άτυχη γυναίκα την βρήκαν συνεργεία που εργάζονταν στο σημείο για τον καθαρισμό των αυλάκων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αναφέρουν ότι η γυναίκα γλίστρησε και πνίγηκε.

Σημειώνεται ότι η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

