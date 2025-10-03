Μεσολόγγι: 65χρονη βρέθηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Νεοχώρι στο Μεσολόγγι, όταν εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης μία 65χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, την άτυχη γυναίκα την βρήκαν συνεργεία που εργάζονταν στο σημείο για τον καθαρισμό των αυλάκων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αναφέρουν ότι η γυναίκα γλίστρησε και πνίγηκε.

Σημειώνεται ότι η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.