Μεσολόγγι: 65χρονη βρέθηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης
Τραγωδία στο Νεοχώρι
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Νεοχώρι στο Μεσολόγγι, όταν εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης μία 65χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, την άτυχη γυναίκα την βρήκαν συνεργεία που εργάζονταν στο σημείο για τον καθαρισμό των αυλάκων.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αναφέρουν ότι η γυναίκα γλίστρησε και πνίγηκε.
Σημειώνεται ότι η 65χρονη ζούσε μόνη της και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
