Μεσαρά: Στην αστυνομία πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέλφια

Χειροπέδες στον πατέρα και τον γιο που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο αδέλφια σε χωράφι στην Μεσαρά Ηρακλείου την περασμένη Πέμπτη (25/9).

Σύμφωνα με το cretapost.gr, ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος λίγες ώρες μετά το τέλος του αυτοφώρου παρουσιάστηκαν στις αρχές και ανέφεραν όλα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης.

Και οι δύο επεσήμαναν πως τα δύο αδέρφια ήταν εκείνα που τους πλησίασαν και άρχισαν να τους επιτίθενται με τον πατέρα και τον γιο να… απαντούν.

Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν τα δύο αδέρφια (32 και 29 χρόνων) βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι στην Μεσαρά. Όπως οι ίδιοι κατήγγειλαν ο πατέρας και ο γιος τους επιτέθηκαν με κατσούνα και αιχμηρό αντικείμενο.

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται καθώς φέρουν σοβαρά τραύματα.