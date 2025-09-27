Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσαρά: Οργή των συγγενών των αδελφών που βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι – “Είναι λυπηρό πατέρας και γιος να βγάζουν μαχαίρια και μαγκούρες”

Αναζητούνται πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα αδέλφια

Μεσαρά: Οργή των συγγενών των αδελφών που βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι – “Είναι λυπηρό πατέρας και γιος να βγάζουν μαχαίρια και μαγκούρες”
DEBATER NEWSROOM

Οργισμένοι εμφανίζονται συγγενείς των δύο αδελφών που βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι στη Μεσαρά με τον ένα εκ των δύο να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ μετά από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 29χρονος αδελφός που τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 32χρονος αδελφός του  παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αν και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, φέρει τραύματα στα χέρια, με το ένα μάλιστα να είναι πολύ σοβαρό.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες, έναν 55χρονο πατέρα και τον 21χρονο γιο του, που φέρονται να ήταν οι δράστες της επίθεσης. 

«Αυτά τα πράγματα είναι η ντροπή της Κρήτης. Βγάζουν στα καλά καθούμενα μαχαίρια και μαγκούρες. Πατέρας και γιος. Αν δεν κυνηγηθεί αυτό το πράγμα, θα ψάχνουμε αύριο, μεθαύριο άλλα πράγματα στην Κρήτη», λένε συγγενείς των θυμάτων

«Είναι λυπηρό μπαμπάς και γιος να βγάζουν μαχαίρια και μαγκούρες. Αν είχαν καλή διάθεση έπρεπε να παραδοθούν», τονίζουν.

Σημειώνεται πως ο 55χρονος πατέρας και ο 21χρονος γιος του, επιτέθηκαν στα δύο αδέρφια για κτηματικές διαφορές το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, τους επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας  κατσούνα, αλλά και αιχμηρό αντικείμενο και να τους τραυματίσουν.

