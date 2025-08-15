Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Αραιωμένα είναι και σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γραμμή 1 του Μετρό έως την Κυριακή, τα δρομολόγια εκτελούνται ανά 12,5 με 15 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τη γραμμή 2, έως την Κυριακή, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 15 λεπτά.

Όσον αφορά τη γραμμή 3 ανά 10 λεπτά, από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γίνονται ήδη ανά 36 λεπτά, ενώ σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ εφαρμόζεται ήδη θερινό πρόγραμμα δρομολογίων, με τη διαφορά ότι από σήμερα (15/8) θα τεθεί θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα με τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.