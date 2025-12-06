Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος

Είχε κλείσει λόγω της κακοκαιρίας

Μερική αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος
DEBATER NEWSROOM

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, αποκαταστάθηκε μερικώς, στις 12:31, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Παλαιοφάρσαλου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ