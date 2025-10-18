Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Κατέληξε ο οδηγός του Ι.Χ. που καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα του Σαββάτου

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Μενίδι: Κατέληξε ο οδηγός του Ι.Χ. που καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα του Σαββάτου
DEBATER NEWSROOM

Το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.10.2025) στο Μενίδι είχε μοιραίο αποτέλεσμα, καθώς άνδρας προσέκρουσε με το αυτοκίνητο του σε δέντρο.

Το όχημα αρχικά έπεσε πάνω σε φράχτη και κατόπιν καρφώθηκε στο δέντρο. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, πριν μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πάρνηθος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ