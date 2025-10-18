Μενίδι: Κατέληξε ο οδηγός του Ι.Χ. που καρφώθηκε σε δέντρο τα ξημερώματα του Σαββάτου

Το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.10.2025) στο Μενίδι είχε μοιραίο αποτέλεσμα, καθώς άνδρας προσέκρουσε με το αυτοκίνητο του σε δέντρο.

Το όχημα αρχικά έπεσε πάνω σε φράχτη και κατόπιν καρφώθηκε στο δέντρο. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, πριν μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πάρνηθος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.