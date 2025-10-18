Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Ι.Χ. προσέκρουσε σε δέντρο τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μενίδι, όταν οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και καρφώθηκε σε δέντρο, στη λεωφόρο Πάρνηθος.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 5:00 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν επί της λεωφόρου, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμό, καθώς ο τραυματίας είχε ήδη βγει μόνος του από το όχημα.

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.