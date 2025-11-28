Μενίδι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της μητέρας της 14χρονης – Παραπέμπεται στον ανακριτή

Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της μητέρας του 14χρονου κοριτσιού από το Μενίδι που την ξυλοκόπησε άγρια με αποτέλεσμα να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 35χρονη γυναίκα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης και παραπέμφθηκε στον τακτικό ανακριτή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ένα αδιανόητο και ανατριχιαστικό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (27.11) στο Μενίδι, όταν μια 14χρονη Ρομά με καταγωγή από την Αλβανία εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε ένα νεκρό έμβρυο, τυλιγμένο με μια εφημερίδα.

Η ανήλικη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι έμεινε έγκυος και ήθελε να παντρευτεί με τον σύντροφό της, όμως, όταν το έμαθε η μητέρα της, εξοργίστηκε και τη χτύπησε άσχημα, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Αμέσως, η ανήλικη πήρε το νεκρό έμβρυο, το τύλιξε σε ένα χαρτί εφημερίδας, το έβαλε σε μια σακούλα και πήγε στο αστυνομικό τμήμα, για να καταγγείλει τη μητέρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, Το έμβρυο που κυοφορούσε η ανήλικη ήταν μόλις 1,5 μηνών.

