Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 50χρονο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 50χρονος που είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του στο Μενίδι στις 16 Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα, στον 50χρονο από την Αλβανία επιβλήθηκε από τις δικαστικές Αρχές ισόβια κάθειρξη συν πέντε χρόνια.

Να θυμίσουμε, ότι ο 50χρονος άνδρας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 40χρονη πρώην σύζυγό του, δολοφονώντας τη μέσα στη μέση του δρόμου, με περαστικούς να την εντοπίζουν νεκρή με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά της.

Ο οικοδόμος καταδικάστηκε στην ανώτατη ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επιπλέον ποινή 5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Η απόφαση τακτικών δικαστών και ενόρκων ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου.

Η Εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε από τους δικαστές να μην αποδεχθούν τον ισχυρισμό του 50χρονου, περί έλλειψης διαύγειας λόγω αλκοόλ, όταν διέπραξε το έγκλημα. “Είχε κτητική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα..Ως προς τον καταλογισμό – είπε η εισαγγελική λειτουργός- είχε γίνει ανθεκτικός στο αλκοόλ και δεν τον επηρέασε σε βαθμό να μην έχει καταλογισμό”.

Η Εισαγγελέας ανέφερε: “Την υπέβαλλε σε χειροδικίες, ήταν επιθετικός.. Το τελευταίο διάστημα πριν το φονικό, ο κατηγορούμενος είχε δει τις φωτογραφίες της παθούσας στο ίντερνετ με άλλον άνδρα. Αυτό τον έκανε να πάρει την απόφαση σε πλήρη διαύγεια, να τη σκοτώσει. Έτσι έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι της οικογένειας την ώρα που η παθούσα έβγαινε για δουλειά. Μετά από σύντομη συνομιλία έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον τράχηλο, στην κοιλιά και στα πόδια. Αυτή ήταν η αιτία θανάτου. Ο κατηγορούμενος αν και σήμερα λέει ότι δεν κατάλαβε πως έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να γίνει πιστευτός. Δεν υπήρξε επηρεασμός από το αλκοόλ ή αιφνίδια υπερδιέγερση συναισθήματος”.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του δήλωσε μετανοημένος, λέγοντας πως αγαπούσε “πάρα πολύ” το θύμα, με το οποίο είχαν συχνά καυγάδες.

“Δεν την χτυπούσα, αυτή πάντα ήθελε να φύγει και εγώ την κρατούσα από το χέρι. Βρισιές είχαμε ναι…”

Όπως είπε: “Μου είπε να χωρίσουμε, εγώ δεν ήθελα. Έλεγε ότι πίνω. Οκ! έπινα. Δεν έχανα τον έλεγχο τελείως, αλλά ένας πιωμένος…. Ήθελε να φύγω. Εγώ ήθελα πάντα να μένω μαζί τους. Δεν ήθελε να με χωρίσει πιστεύω, ήθελε για λίγο να φύγω…”

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο δεν ζήλεψε το θύμα: “Δεν ζήλεψα καθόλου! Ήθελε να φύγει.. ας πάει με όποιον θέλει. Αλλά όχι να έχει το παιδί μου. Να κοιμάται στο στρώμα μου, να πηγαίνει με το αυτοκίνητο που αγοράσαμε μαζί…”

Αναφερόμενος στην ημέρα του εγκλήματος,ο 50χρονος είπε πως είχε πιεί και πήγε για να βρει τον άλλον άντρα “να του πω να μείνει μακριά από τα παιδιά μου..Αυτή να φεύγει για δουλειά και αυτός να μένει με τα παιδιά μου. Το μαχαίρι το πήρα για προστασία γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι αυτός. Σε καμία περίπτωση δεν πήγα να τη σκοτώσω..Της είπα πες του να κατέβουμε να μιλήσουμε. Και αυτή αρνήθηκε. Εκεί θόλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Ο νους μου δεν το σηκώνει αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Να φτάσω στο σημείο να σκοτώσω, δεν είμαι εγώ αυτός..”

Πρόεδρος: Έβαλε τα χέρια της μπροστά να προστατευτεί και συνεχίσατε

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι. Πώς σκότωσα εγώ τη γυναίκα μου; Μετά από δύο μέρες το κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν θολωμένος.. Πήγα στο ξενοδοχείο… ..δεν είχα καταλάβει τι έχω κάνει… Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος. Δεν διορθώνεται αυτό με τίποτα..Ένα μεγάλο συγνώμη σε όλους.. “

Η κόρη του ζευγαριού που κατέθεσε στο δικαστήριο νωρίτερα, είπε πως ο πατέρας της ήταν βίαιος και πως χτυπούσε την μητέρα της συνέχεια.

“Την μέρα εκείνη, ήμουν στο σπίτι, χτύπησε το κουδούνι, ήταν μια δημοσιογράφος και ρωτούσε αν είδα τι έγινε. Εγώ δεν ήξερα για τι πράγμα μιλάει. Μου λέει “δολοφονήθηκε μια γυναίκα κάτω από το σπίτι”. Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, δεν το σήκωσε και τότε αγχώθηκα πολύ, γιατί πάντα απαντούσε αμέσως. Κατέβηκα κάτω, κανείς δεν μου έλεγε τίποτα… Μόλις κατάλαβα ότι ήταν η μαμά μου, είπα κατευθείαν στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε αυτός” είπε η μάρτυρας.