Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία – Τι γνωρίζουμε

Έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, με δημοσιεύματα να μεταφέρουν ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και βρίσκεται σε κώμα.

Οι πληροφορίες άρχισαν να διαδίδονται μέσω κοινωνικών δικτύων και αναπαράχθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η βρετανική The Sun.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.

Οι ισχυρισμοί για μεταφορά σε νοσοκομείο του Πεκίνου

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φέρεται να υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κίνα.

Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι εισήχθη στο νοσοκομείο Peking Union Medical College του Πεκίνου, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ως λόγος της υποτιθέμενης μεταφοράς του προβάλλεται η εκτίμηση ότι οι διαθέσιμες ιατρικές υποδομές στην Πιονγκγιάνγκ δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση της κατάστασής του.

Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη ανακοίνωση ή ανεξάρτητα τεκμήρια.

Φήμες ακόμη και για τον θάνατό του

Η διαδικτυακή φημολογία δεν περιορίστηκε στις αναφορές περί νοσηλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένες αναρτήσεις υποστήριξαν ακόμη και ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πεθάνει, προκαλώντας νέες εικασίες για το μέλλον της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας.

Οι αναφορές αυτές δεν συνοδεύονται από αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως επιβεβαιωμένη είδηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απουσία επίσημης ενημέρωσης για την υποτιθέμενη νοσηλεία δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Πότε εμφανίστηκε τελευταία φορά δημόσια;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε επίσκεψη σε μουσείο αμυντικής τεχνολογίας στην Πιονγκγιάνγκ στις 11 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες από την επίσκεψη, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, δημοσιοποιήθηκαν από τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα στις 13 Οκτωβρίου.

Οι συγκεκριμένες εικόνες αποτελούν την πιο πρόσφατη δημόσια δραστηριότητα που επικαλούνται αρκετά από τα δημοσιεύματα για την υγεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν αποδεικνύουν, πάντως, ποια είναι η σημερινή κατάστασή του.

Τι είχε συμβεί το 2020

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν φήμες για σοβαρή επιδείνωση της υγείας ή ακόμη και για τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το 2020, η απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις είχε προκαλέσει ανάλογα σενάρια, τα οποία τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες από τη Βόρεια Κορέα και ο αυστηρός έλεγχος της κρατικής ενημέρωσης δημιουργούν συχνά περιθώριο για εικασίες σχετικά με την ηγεσία της χώρας.

Ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί;

Η νέα φημολογία επαναφέρει τη συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Στο επίκεντρο των σχετικών αναλύσεων βρίσκονται η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, η οποία κατέχει σημαντική θέση στον κομματικό μηχανισμό, και η κόρη του, Κιμ Τζου Ε, που έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό του πατέρα της.

Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα συγκεκριμένο σχέδιο διαδοχής.

Προς το παρόν, το βασικό δεδομένο παραμένει ότι οι αναφορές περί εγκεφαλικής αιμορραγίας, κώματος ή θανάτου του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ανεπιβεβαίωτες.