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ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια – Ασαφές πού και πώς θα εφαρμοστεί

Η κυβέρνηση Λεκορνί προωθεί τοπικούς περιορισμούς μετά τις ταραχές του Σαββατοκύριακου. Στη Μασσαλία απαγορεύονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις από τις 12:00 έως τις 20:00, ενώ εκκρεμούν διευκρινίσεις για άλλες πόλεις.

Γαλλία: Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια – Ασαφές πού και πώς θα εφαρμοστεί
epa13311280 A car is on fire in Republic Square as protesters take part in a demonstration against the rising cost of living and cuts to public services, in Paris, France, 17 October 2026. A nationwide mobilization brings together Yellow Vest 'Gilets Jaunes' activists, high school and university students, trade unions and other groups in a convergence of protests over the rising cost of living, fuel prices and deteriorating public services, as well as calling for better education and school conditions. EPA/MOHAMMED BADRA
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Σε έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των ταραχών προχωρούν οι γαλλικές αρχές, με την κυβέρνηση να δίνει τη δυνατότητα επιβολής τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κάλεσε τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές να εφαρμόσουν περιορισμούς σε περιοχές που επλήγησαν από τα επεισόδια, με στόχο την προστασία των καταστημάτων και της δημόσιας τάξης.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποιες πόλεις θα εφαρμόσουν τα μέτρα, ποια θα είναι η διάρκειά τους και ποιες μετακινήσεις θα επηρεάζονται.

Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας – Τι αποφάσισε η κυβέρνηση

Η γαλλική κυβέρνηση επιλέγει περιορισμούς με τοπικό χαρακτήρα, αντί για μια γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τις τοπικές αρχές να εξετάσουν την εφαρμογή μέτρων από το βράδυ της Δευτέρας (19/10), σε συνεννόηση με τους δημάρχους.

Οι περιορισμοί θα μπορούν να αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και χρονικές ζώνες, ανάλογα με τις ανάγκες ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν προβλέπεται γενική απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Παρίσι.

Μασσαλία: Απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων από τις 12:00 έως τις 20:00

Στη Μασσαλία ανακοινώθηκε απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων για το χρονικό διάστημα από τις 12:00 έως τις 20:00.

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Πρόκειται για περιορισμό των συναθροίσεων και όχι κατ’ ανάγκη για καθολική απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών.

Για άλλες πόλεις, οι ακριβείς περιοχές και ώρες εφαρμογής των μέτρων παραμένουν υπό διευκρίνιση.

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Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων στην πράξη.

Έρευνα για τους δράστες των επεισοδίων

Παράλληλα με τα μέτρα δημόσιας τάξης, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό προσώπων που συμμετείχαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά και διεθνή μέσα, περίπου 200 αστυνομικοί ερευνητές εξετάζουν βίντεο και άλλο οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στόχος είναι η ταυτοποίηση υπόπτων και η παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, όπου προκύπτουν σχετικά στοιχεία.

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Εκατοντάδες συλλήψεις στο Παρίσι

Η Εισαγγελία του Παρισιού δημοσιοποίησε στοιχεία για τις αστυνομικές επιχειρήσεις του Σαββατοκύριακου.

Για τα επεισόδια του Σαββάτου αναφέρθηκαν 855 συλλήψεις, από τις οποίες 557 οδήγησαν σε αστυνομική κράτηση.

Για 278 από τους κρατουμένους παρατάθηκε το μέτρο της κράτησης, κυρίως στο πλαίσιο ερευνών για κλοπές και λεηλασίες σε εμπορικές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Την Κυριακή αναφέρθηκαν ακόμη 208 συλλήψεις, με 145 άτομα να τίθενται υπό αστυνομική κράτηση.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν το Παρίσι και δεν πρέπει να συγχέονται με τους συνολικούς αριθμούς συλλήψεων σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Πιέσεις και στις γαλλικές αγορές

Η κρίση δημόσιας τάξης συμπίπτει με αυξημένη ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι γαλλικές μετοχές καταγράφουν πιέσεις, ενώ υποχωρούν και οι τιμές των κρατικών ομολόγων, σε ένα περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην οικονομία.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η δημοσιοποίηση σαφών αποφάσεων για τις περιοχές και τις ώρες κατά τις οποίες θα ισχύσουν οι περιορισμοί.

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