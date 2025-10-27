Μέγαρα: Η Τροχαία απέτρεψε αυτοσχέδιο αγώνα που έγινε μέσω διαδικτυακού καλέσματος (Εικόνες + Βίντεο)

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 32χρονος που κανόνιζε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στη περιοχή των Μεγάρων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψη του άνδρα στην περιοχή των Μεγάρων που οργάνωνε αγώνες με μηχανές. Μετά από επιχείρηση της τροχαίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος μοτοσυκλετών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων ενώ διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στο σύνολο των οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Παράλληλα, η Τροχαία βεβαίωσε δεκάδες παραβάσεις σε οδηγούς και οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι οδηγοί που θα συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις κάμερες.

Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων. Μάλιστα, οι οδηγοί που τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις δεν δίστασαν να βγάλουν αναμνηστική φωτογραφία δείχνοντας πως δεν αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα των αδικημάτων τους.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

14 για πρόσκληση θορύβου,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1 για ΚΤΕΟ,

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και έτερος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.