Μέγαρα: Βίντεο από τη διάσωση 14χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση ενός 14χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιο του στα Μέγαρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του STAR φαίνονται οι προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος για να διασώσουν τον ανήλικο που παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και κύματα στην Πάχη Μεγάρων.

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Η μητέρα του, κολύμπησε μαζί του προσπαθώντας να τον φτάσει και να μην τον αφήσει μόνο του.